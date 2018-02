Siete in attesa di un maschietto? Scopriamo insieme il significato dei nomi maschili italiani, per scegliere quello più adatto al vostro bambino. Non è mai facile scegliere i nomi per bambini, perché è qualcosa che rimarrà per sempre, una sorta di marchio per tutta la vita. Un nome troppo imponente potrebbe essere un vero e proprio peso per un bambino, così come un nome eccessivamente moderno o troppo straniero.

Come scegliere, quindi? E’ indispensabile conoscere il significato dei nomi maschili italiani, per sapere quale potrebbe essere il migliore per il vostro nascituro. Se siete amanti della tradizione, potete optare per il nome dei vostri padri o dei vostri suoceri, se invece intendete ricercare un nome unico, di grande valenza, potrete trovare ispirazione in questo nostro articolo.

Ogni nome ha un significato nascosto, che spesso non conosciamo, per tale ragione abbiamo deciso di proporvi il significato dei nomi maschili particolari, per scegliere quello che vi colpirà di più.

Nomi maschili italiani che iniziano con la lettera A

Abbondanzio, Abbondio, Abelardo, Abele, Abenzio, Abramo, Acario, Achille, Adalberto, Adalgiso, Adamo, Adelardo, Adelmo, Adolfo, Adone, Adriano, Agamennone, Agesilao, Agostino, Aladino, Alarico, Alberto, Alcide, Aldo, Aleandro, Aleardo, Alessandro, Alessio, Alfio, Alfonso, Alfredo, Alvaro, Alvise, Ambrogio, Amedeo, Amelio, Amerigo, Amilcare, Amleto, Andrea, Angelo, Aniello, Anselmo, Antonello, Antonio, Apollinare, Arduino, Ariberto, Aristofane, Aristotele, Armando, Arnaldo, Arturo, Attilio, Augusto, Aurelio, Azelio.

Agostino

Il significato di questo nome deriva dal latino significa venerabile, onorabile. L’onomastico si festeggia il 28 agosto.

Alessandro

E’ un nome di origine greca e significa: abbondante, colmo e difensore dei propri uomini. L’onomastico ricade il 26 agosto.

Antonio

Questo nome deriva dal latino, anche se la sua origine è etrusca e significa “uomo che combatte”. Viene festeggiato il 13 giugno in onore di Sant’Antonio da Padova e il 17 gennaio in onore di Sant’Antonio Abate.

Nomi per bambini con la lettera B

Bacco, Baldassare, Baldo, Bardo, Barnaba, Bartolo, Bartolomeo, Basileo, Basilio, Bastiano, Battista, Beato, Beltramo, Benedetto, Beniamino, Benito, Bernardo, Biagio, Bonaventura, Bonifacio, Bonito, Boris, Bortolo, Brando, Bruno, Bruto.

Beato

E’ un nome che deriva dal latino significa felice. L’onomastico ricade il 9 maggio.

Bruno

Questo nome è originario della Danimarca e significa scuro, di colore scuro. Si festeggia il 6 ottobre.

Nomi maschili per bambini che iniziano con la lettera C

Caino, Caio, Callisto, Calogero, Camillo, Candido, Carlo, Carmelo, Carmine, Caronte, Casimiro, Cassio, Cataldo, Catullo, Cecco, Cecilio, Cesare, Cesario, Ciriaco, Cirillo, Ciro, Claudio, Clemente, Colombo, Cornelio, Corrado, Cosimo, Costantino, Crispino, Cristiano, Cristoforo.

Carlo

E’ un nome di origine germanica e significa “uomo libero”. L’onomastico ricade il 4 novembre.

Claudio

E’ un nome di origine latina e significa zoppo. L’onomastico si festeggia il 18 febbraio.

Cristiano

Questo nome è di origine greca e significa “che vive secondo la legge di Cristo”. L’onomastico è il 18 marzo.

Nomi per bambini maschi che iniziano con la lettera D

Dacio, Dalmazio, Damiano, Damocle, Daniele, Danilo, Danio, Dante, Dario, Davide, Decimo, Demetrio, Democrito, Demostene, Desiderio, Diego, Dino, Diogene, Dionigi, Dionisio, Domenico, Domiziano, Donatello, Donato, Doroteo, Duccio, Duilio.

Danilo

E’ un nome di origine ebraica e significa “giudicato da Dio”. L’onomastico si festeggia il 21 luglio.

Davide

Questo nome deriva dall’ebraico Dawidh e significa “amato, amato da Dio, diletto”. La stirpe di Davide, nella Bibbia, è la stirpe dalla quale è nato Gesù. L’onomastico ricade il 29 dicembre.

Diego

E’ un nome di origine greca e significa istruito. L’onomastico si festeggia il 12 novembre.

Nomi per bambini particolari con la lettera E

Edgardo, Edmondo, Edoardo, Eduardo, Efisio, Efrem, Egeo, Egidio, Elia, Eliano, Eligio, Elio, Eliseo, Elmo, Emanuele, Emiliano, Emilio, Endrigo, Enea, Ennio, Enrico, Enzo, Eraclide, Erasmo,Ercole, Erico, Ermanno, Ermengildo, Ermes, Ernesto, Eros, Ettore, Euclide, Eugenio, Eusebio, Evaristo, Ezechiele, Ezio.

Edoardo

E’ un nome di origine anglosassone e significa “che vigila sui beni”. L’onomastico si festeggia il 13 ottobre.

Emanuele

Questo nome è di origine ebraica e significa “Dio è con noi”. L’onomastico ricade il 26 marzo.

Eugenio

E’ un nome di origine greca e il suo significato è “ben nato, di nobile stirpe”. Si festeggia il 17 novembre.

Nomi maschili italiani che iniziano con la lettera F

Fabiano, Fabio, Fabrizio, Fausto, Fazio, Fedele, Federico, Fedro, Felice, Feliciano, Ferdinando, Fermo, Fernando, Ferruccio, Filiberto, Filippo, Fiorenzo, Flavio, Fortunato, Fosco, Francesco, Franco, Fulgenzio, Fulvio.

Fabio

Questo nome di origine latina è il patronimico di Fabius, una gens romana e il suo significato originario è “le fave”. Si festeggia l’11 maggio.

Filippo

Deriva dal greco Philippos e significa “colui che ama i cavalli”. L’onomastico ricade il 26 maggio in onore di San Filippo Neri.

Francesco

E’ uno dei nomi più diffusi in Italia e significa “franco, proprio dei Franchi, uomo libero”. L’onomastico si festeggia il 4 ottobre o il 2 aprile.

Nomi maschili italiani con la lettera G

Gabriele, Gaetano, Gaio, Galeazzo, Galileo, Gaspare, Gastone, Gaudenzio, Gennaro, Gerardo, Geremia, Germano, Gerolamo, Gesualdo, Giacinto, Giacobbe, Giacomo, Gianbattista, Gianfranco, Gianluca, Gianluigi, Gianmarco, Gianmaria, Gianni, Gianpaolo, Gianpiero, Gilberto, Gino, Gioele, Giorgio, Giosuè, Giotto, Giovanni, Girolamo, Giuliano, Giulio, Giuseppe, Goffredo, Graziano, Gregorio, Guglielmo, Guido, Gustavo.

Giacomo

E’ un nome antichissimo, che deriva dalla lingua aramaica e significa “Dio ha protetto”. L’onomastico ricade il 25 luglio.

Giovanni

Questo nome è ebraico e il suo significato è “dono del Signore o Dio ha avuto misericordia”. L’onomastico si festeggia il 24 giugno.

Giuseppe

Deriva da Josef, nome ebraico il cui significato letterale è “accresciuto da Dio”. L’onomastico ricade il 19 marzo, in onore di San Giuseppe, padre putativo di Gesù, lo stesso giorno in Italia si festeggia la festa del papà.

Nomi maschili che iniziano con la lettera I

Iacopo, Icaro, Igino, Ignazio, Igor, Ilario, Ildebrando, Illuminato, Immacolato, Indro, Innocente, Innocenzo, Ippolito, Isacco, Isaia, Isidoro, Ismaele, Italo, Ivan, Ivano, Ivanoe, Ivo.

Iacopo

E’ un nome di origine ebraica e significa “seguace di Dio o Dio ha protetto” perché è un’abbreviazione di Giacomo. L’onomastico si festeggia il 25 luglio.

Ilario

Nome di origine latina, il cui significato è “allegro, lieto, felice”. L’onomastico ricade il 31 dicembre.

Italo

E’ un nome di origine latina, da Italus, che significa “che proviene dall’Italia e persona legata all’agricoltura e alla pastorizia”. L’onomastico è il 19 agosto.

Nomi italiani per bambini con la lettera L

Lamberto, Lancilotto, Landolfo, Lanfranco, Lapo, Lavinio, Leandro, Leo, Leonardo, Leone, Leonida, Leopoldo, Liberato, Libero, Liberto, Liborio, Lidio, Lino, Lisandro, Livio, Lodovico, Loreno, Lorenzo, Loris, Luca, Luciano, Lucio, Ludovico, Luigi.

Leonardo

Questo è un nome di origine germanica e significa “forte come un leone”. L’onomastico si festeggia il 6 novembre.

Lorenzo

E’ un nome di origine latina e significa “abitante di Laurento” che era una cittadina dell’attuale Lazio. L’onomastico ricade il 10 agosto, che è la notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti.

Luca

E’ un nome di origine greca e può significare “abitante della Lucania o nato alle prime luci del mattino”. L’onomastico si festeggia il 18 ottobre.

Nomi maschili italiani con la lettera M

Macario, Magno, Manfredo, Manilio, Manlio, Mansueto,Manolo, Manuele, Marcello, Marco, Mariano, Marino, Mario, Marolo, Martino, Marzio, Massimiliano, Massimo, Matteo, Mattia, Maurizio, Mauro, Melchiorre, Mercurio, Metello, Michelangelo, Michele, Milo, Minervino, Mirco, Modesto, Moreno.

Marco

E’ un nome di origine latina e significa “sacro a Marte o uomo virile”. L’onomastico ricorre il 25 aprile.

Martino

Deriva dal latino Martinus e significa “dedicato a Marte, abbondante e colmo”. L’onomastico si festeggia l’11 novembre, giorno di San Martino, dove ogni botte è vino.

Mattia

Questo è un nome di origine ebraica e il suo significato è “dono del Signore”. L’onomastico ricorre il 14 maggio.

Significato nomi maschili italiani con la lettera N

Napoleone, Narciso, Natale, Nazario, Nereo, Nerino, Nestore, Niccolò, Nico, Nicodemo, Nicola, Nicolò, Nino, Noè, Nunzio.

Natale

Dal latino il suo significato è “nascita o giorno della nascita”. L’onomastico ricade il 16 marzo.

Nicodemo

Questo è un nome di origine greca e significa “vincitore tra il popolo”, è un nome presente nella Bibbia e il suo onomastico ricorre il 3 agosto.

Nomi maschili italiani che iniziano con la lettera O

Oderico, Olimpio, Olindo, Oliviero, Omar, Omero, Onesto, Onofrio, Onorio, Orazio, Oreste, Orfeo, Orlando, Ortensio, Oscar, Osvaldo, Otello, Ottavio, Ovidio.

Omar

E’ un nome di origine araba e significa “vivere a lungo, colui che è prospero”.

Orfeo

E’ un nome di origine ebraica e significa “ostinato, colui che ha la testa dura”.

Oscar

Questo è un nome di origine germanica e il suo significato è “lancia di Dio”. L’onomastico si festeggia il 3 febbraio.

Nomi maschili italiani con la P, Q, R

Pacifico, Palatino, Palladio, Pancario, Pancrazio, Pantaleone, Paolo, Paride, Pasquale, Patrizio, Patroclo, Peleo, Perseo, Petronio, Pierangelo, Pierdavide, Piergiorgio, Pierluigi, Piero, Piersilvio, Pietro, Pio, Pippo, Plinio, Polidoro, Pompeo, Porziano, Priamo, Publio.

Quasimodo, Quintilio, Quintiliano, Quintino.

Raffaele, Raimondo, Remigio, Remo, Renato, Renzo, Riccardo, Rinaldo, Rino, Roberto, Rocco, Rodolfo, Rolando, Romano, Romeo, Romolo, Rosario, Ruggero.

Pietro

Deriva dall’ebraico e significa “roccia, pietra”. L’onomastico ricorre il 29 giugno.

Roberto

E’ un nome di origine germanica e significa “splendente di gloria”. L’onomastico ricorre il 17 settembre.

Nomi maschili italiani che iniziano con la lettera S

Sabato, Sabino, Saladino, Salomè, Salomone, Salvatore, Salvo, Samuele, Sandro, Santo, Saturnino, Saul, Saverio, Savino, Sebastiano, Secondo, Serafino, Sergio, Settimo, Silvano, Silvio, Simeone, Simone, Siro, Socrate, Stefano.

Salvatore

E’ un nome di origine ebraica e significa “Dio è salvezza”. L’onomastico ricade il 18 marzo.

Silvio

E’ un nome di origine latina e significa “abitante del bosco”. Si festeggia il 1 marzo.

Nomi maschili italiani con la lettera T, U, V, Z

Taddeo, Tarcisio, Telemaco, Teodoro, Tiberio, Tito, Tiziano, Tobia, Tommaso, Tullio.

Ubaldo, Uberto, Ugo, Ugolino, Ulisse, Umberto, Umile, Ursino.

Valentino, Valeriano, Valerio, Valter (o Walter), Vasco, Venanzio, Venerando, Vincenzo, Vinicio, Virgilio, Virginio, Vito, Vittorio, Vladimiro.

Zaccaria, Zaccheo, Zefiro, Zena, Zeno, Zenone, Zosimo.

Tommaso

Nome di origine aramaica, che significa gemello. L’onomastico si festeggia il 28 gennaio.

Ugo

E’ un nome di origine germanica che significa “Senno, pensiero”. Si festeggia il 1 aprile.

Valentino

Nome di origine latina che significa: forte, valoroso e sano. L’onomastico è il 14 febbraio.