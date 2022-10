Vanessa Incontrada, l’annuncio improvviso su Giorgia Meloni: "È assurdo…"

Ascolta questo articolo

Giorgia Meloni,leader di Fratelli d’Italia è stata la trionfatrice delle elezioni politiche che si sono tenute il 25 settembre. Con la sua vittoria e, in generale, con la vittoria del centrodestra, non sono tardate ad arrivare le polemiche.

Se da un lato il successo della Meloni era già stato preannunciato da diversi sondaggi, dall’altro è pur vero che in molti, vip e non, hanno avuto da dire… e anche troppo.

L’annuncio di Vanessa Incontrada

Tra i tanti vip che si sono espressi sulla vittoria della Meloni, troviamo Vanessa Incontrada. La conduttrice spagnola, amatissima dai telespettatori per via della sua contagiosa vivacità, del suo carisma, della sua semplicità, in copertina sul settimanale Oggi, ha voluto svelare ai lettori quali sono le sue posizioni politiche. In fin dei conti è sempre stata diretta, dimostrandosi estremamente coraggiosa nel difendere, con ogni mezzo possibile, ciò che ama. In questo caso, ha voluto difendere la sua libertà; un diritto a cui tiene tantissimo, oltre a rispettare la libertà altrui. Intervistata dal settimanale Oggi, Vanessa ha dichiarato: “Mai avere paura di difendere la propria libertà e di accettare quella degli altri”.La conduttrice e attrice ha postato sul suo profilo Instagram la copertina del magazine, facendo delle piccole anticipazioni del contenuto che i lettori avrebbero potuto trovare nella rivista.

L’intervista, che verte prettamente sulla politica, vede una versione inedita della 43enne, con un passato di modella, originaria di Barcellona ma che ormai vive in Italia da venti anni. La Incontrada ha dichiarato: “Stanno emergendo posizioni assurde su temi sensibili e diritti che dovrebbero essere ormai acquisiti. Mai avere paura di difendere la propria libertà e quella degli altri, se sono in pericolo o negate”. Vanessa oggi non ha più paura del giudizio altrui e, sperando di vivere in un paese per davvero democratico, ritiene che prendere posizione non equivalga ad avere conseguenze sfradite. “La tendenza a creare categorie in cui si pretende di rinchiudere gli altri, omosessuali, extracomunitari, è molto italiana. La Spagna ha fatto su diritti e tolleranza un salto che all’Italia non è riuscito. Ora però anche lì l’aria è un po’ cambiata, credo dipenda dalla crescita di Vox: l’estrema destra ha problemi con la libertà”. Questo è il passaggio in cui ha sottolineato che la Spagna, sua terra d’origine, è stata più rispettosa dei diritti e più tollerante, sino a quando sono subentrati anche lì i problemi a causa dell’estrema destra che cozza con la libertà.

Dichiarazioni indubbiamente forti, quelle della Incontrada, che è una donna matura, senza alcuna paura di esprimersi anche su questioni roventi come quelle politiche. Poi, come sempre,non sono tardate le critiche dei soliti utenti che l’hanno, in fin dei conti,sempre attaccata; stavolta non per l’aspetto, ma per il suo orientamento politico. C’è chi ha scritto: “Gli italiani si sono stancati che si parla solo di questo! Mentre i lavoratori e le famiglie sono stati abbandonati dalle istituzioni non esistono solo i diritti civili ma anche quelli sociali di un popolo che lavora e fa fatica ad arrivare a fine mese. Non è questo il modo di fare comunicazione”, chi le ha detto di metttersi il cuore in pace o di tornarsene in Spagna se non accetta il nuovo governo e chi le ha scritto apertamente perché ce l’abbia così tanto con la Meloni.