Raoul Bova la tradisce, Rocio è disperata: "Mi tradisce con…"

Raoul Bova e Rocio Munoz Moralez si sono conosciuti sul set di Immaturi, il viaggio e il loro è stato un colpo di fulmine. Da allora sono passati dieci lunghi anni. I due rappresentano una delle coppie più amate dello spettacolo, anche se non tutto, agli inizi, è andato per il verso giusto.

Si è parlato a lungo della loro notevole differenza d’età, in quanto lui ha 51 anni, lei 34 e quando si sono fidanzati, l’attore era fresco di separazione dalla ex moglie, Chiara Giordano, madre dei suoi primi figli, Alessandro Leon e Francesco. Eppure, Rocio è demoralizzata per essere stata tradita. Ma chi è l’amante di Raoul Bova? Farete fatica a crederlo.

L’amante di Raoul Bova

Quella tra Raoul e Rocio sembrava una storia d’amore destinata a durate in eterno, sugellata dalla nascita della primogenita Luna, nel 2015, e della secondogenita Alma,nel 2018. Ma poi cosa è accaduto? Lavorativamente parlando, sembra andar tutto a gonfie vele, con Raoul e Maria Chiara Giannetta, impegnati nella seconda stagione di “Buongiorno, mamma!”, serie prodotta da Rti e Lux Vide.

Si tratta di 12 episodi, per sei prime serate, in onda dal 15 febbraio su Canale 5, in cui Raoul e Chiara vestono i panni Guido e Anna, con la loro famiglia fuori dal comune e con nuovi misteri da risolvere. Questa è la finzione, è il mondo del ciak si gira che continua a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. Nella realtà, purtroppo, le notizie non sono affatto positive, dato che il sex symbol Bova ha un nuovo amore. Ma chi sarebbe la sua amante? Non una donna in carne ed ossa ma un bolide, sul quale viene paparazzato spesso e volentieri.

Rocio, dunque, può far sogni tranquilli, dato che Raoul ha occhi solo per lei e per le supercar di lusso. Una passione di cui ha spesso parlato nelle interviste, confermata da scatti che lo riprendono a bordo di auto sportive e fiammanti al punto giusto. La coppia è solida, dunque, non ci sono terze incomode in vista, ma “semplicemente” una fiammante Mercedes AMG Gt4. Non ci è dato sapere se Rocio si sente un tantino in secondo piano e chissà che non sia proprio lei a rilasciare una dichiarazione in merito.