"Miracolo". È apparso Padre Pio: la testimonianza è appena arrivata

Il tema delle apparizioni è sempre molto dibattuto tra gli scettici. Per la Chiesa, invece, è la prova dell’esistenza del divino, che si manifesta per indicare all’umanità la strada della redenzione. L’apparizione più celebre della storia è senza ombra di dubbio quella di cui furono testimoni i tre pastorelli a Fatima, per i credenti la prova provata della manifestazione della Beata Vergine.

Da allora il tema non è più un tabù, e non si ha alcuna remora a testimoniare un evento del genere. Non capita di rado che, in ogni parte del mondo, qualcuno giuri di essere stato testimone di una apparizione. E’ di queste ultime ore la testimonianza clamorosa di un’anziana signora che giura di aver visto il Santo: ecco dove è successo.

L’apparizione del Santo

E’ successo in Irlanda, dove una 92enne irlandese ha dichiarato di aver assistito all’apparizione di Padre Pio durante una messa in una chiesa di Lamerick. Era assorta nei suoi pensieri e nelle sue preghiere, quando all’improvviso si è palesata dinnanzi ai suoi occhi l’immagine meravigliosa del Santo di Pietralcina.

“Mai nella mia vita avrei pensato che sarebbe potuto accadere” ha dichiarato emozionata l’anziana signora, che stava assistendo ad una messa per celebrare il 54° anniversario della morte di Padre Pio. Stando al racconto minuzioso di Nelly Cosgrave, è successo mentre guardava la foto ingrandita del Santo sull’altare che, illuminatasi all’improvviso, ha annunciato così l’apparizione reale di Padre Pio.

Ecco come l’avrebbe visto: “Poi la figura di Padre Pio è apparsa tutta vestita di marrone con la corda bianca intorno alla vita. Indossava i guanti. L’ho visto distintamente, un uomo di piccola taglia. È apparso dopo lo scintillio e il pavimento è diventato tutto rosso come un tappeto”. La Chiesa era gremita, c’erano ben 500 persone, ma ad assistere all’apparizione del Santo è stata solo Nelly.