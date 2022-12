Mihajlovic, le strazianti parole della moglie Arianna: "Te l’ho promesso.."

Ascolta questo articolo

“La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic” – questo è stato il comunicato che la famiglia dell’ex allenatore del Bologna e campione indiscusso di calcio, Sinisa Mihajilovic, ha emanato qualche giorno fa informando del decesso del loro congiunto.

Un decesso che ha fatto restare sotto shock l’interno mondo del calcio e dello sport in generale. Sinisa era molto amato dai tifosi del Bologna e anche di altre squadre di calcio, come la Lazio. Un campione ben voluto da tutti, un campione con la C maiuscola sia dentro che fuori dal campo. In queste ore sulla piazza del Campidoglio è arrivato il feretro di Sinisa, lì dove è appunto allestita la camera ardente prima dell’ultimo saluto a Sinisa da parte dell’Italia intera. Vediamo che cosa sta succendo in queste ore.

Le dolci parole della moglie

La moglie di Sinisa, Arianna Rapaccioni, assieme ai suoi figli, è stata vicinissimo al marito in questi anni di duro dolore. Nel 2019 Sinisa aveva annunciato di avere la malattia. Dopo un trapiando di midollo osseo, la malattia si è ripresentata e come ha speigato la dottoressa Francesca Bonifazi è stata refrattaria alle cure.

In queste ore Arianna è tornata a parlare del marito con un commovente post su Instagram, un post nel quale ha fatto una promessa a Sinisa. “Amore te l’ho promesso ….mi prenderò io cura di loro non preoccuparti. Il nostro capolavoro più grande ! Non smetteremo mai di amarti” – queste le parole della Rapaccioni.

Parole che sono ovviamente riferite ai loro splendidi cinque figli nati dalla loro storia d’amore. Alla camera ardente è giunto anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il quale ha abbracciato la moglie Arianna e i famigliari di Sinisa, portando il suo cordoglio personale ai famigliari del defunto. Il mondo del calcio e non solo infatti si è stretto attorno alla famigli di Sinisa.