Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, la loro foto più famosa: spunta la sconcertante verità

Ascolta questo articolo

Nel mondo in questi giorni si stanno verificando una serie di tragedie che stanno sconvolgendo l’opinione pubblica nazionale. Si tratta molto spesso di incidenti stradali, o peggio ancora morti improvvise a causa di malori di varia natura. Si tratta di tragedie che segnano intere comunità e vengono anche riprese dalla stampa, proprio a causa del loro interesse mediatico che provocano. In questo periodo appunto sono tanti i fatti che stanno sconvolgendo le nostre comunità.

Basti pensare a quanto accaduto in questi giorni in Turchia e Siria dove un devastante terremoto ha provocato decine di migliaia di morti, e il bilancio potrebbe essere ancora più grave visto che si continua a scavare tra le rovine. Ma in queste ore si è diffusa una notizia che sta facendo parlare tutti, è morto infatti Maurizio Costanzo: il conduttore aveva 84 anni.

Costanzo-De Filippi, ecco la loro foto

Secondo quanto si apprende dalla stampa in queste ore pare che la foto del matrimonio tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sia un falso. A renderlo noto è stato Giovanni Ciacci, secondo il quale lo scatto più famoso della coppia sarebbe in verità un fotomontaggio. La notizia ha fatto immediatamente il giro del web.

Alla cerimonia di nozze parteciparono pochissimi amici intimi, e di quell’evento non ci sono tante foto. Insomma durante quel matrimonio pare sia stata scattata una foto dove la De Filippi indossa un bellissimo abito da sposa e sembra avere una espressione non felice, mentre lui indossa un frack con tanto di farfallino bianco e fiore all’occhiello in tinta.

Ciacci ha riferito che codesta foto in realtà sarebbe un falso creato ad hoc. I fan sono rimasti senza parole quando si è diffusa questa notizia che nessuno si aspettava, soprattutto nel giorno del decesso di Costanzo. Era il 1989 quando il giornalista incontrò Maria De Filippi, che diventò sua moglie e pilastro delle reti Mediaset.