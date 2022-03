Un bruttissimo incidente stradale è avvenuto negli scorsi giorni in Puglia, precisamente sulla strada statale 580 che collega Laterza a Ginosa, in provincia di Taranto. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali a perdere la vita sono stati due giovanissimi fidanzati di 29 e 28 anni. Si tratta di due giovani che stavano viaggiando a bordo della loro Mini Cooper, che, per cause ancora tutte in corso di accertamento è entrata in collisione con una Seat Ibiza.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, chiamati da altri automobilisti di passaggio. Gli operatori del 118 sono giunti a sirene spiegate con alcune ambulanze. Da subito si è capito che la situazione fosse seria, per cui i giovanissimi sono stati subito estratti dalla lamiere grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul luogo del fatto di cronaca anche i carabinieri di Laterza, che hanno proceduto ad eseguire tutti i rilievi previsti in questi casi.

L’incidente, chi sono le vittime

Le vittime del terribile incidente stradale sono Fabio Lippolis, 29 anni e Annalisa Guida, di 28 anni. Entrambi erano laureati in marketing e insieme avevano tantissimi progetti per la vita. Da pochissimo lei aveva finito di lavorare come consulente finanziario a Milano, e quindi era tornata in Puglia per trascorrere alcuni momenti assieme ai suoi cari.

Venerdì sera i due fidanzati erano usciti, quando all’improvviso poi è avvenuto il tremendo impatto sulla statale. La notizia si è sparsa subito nel piccolo centro di Laterza, che dista pochi chilometri dal capoluogo di provincia, Taranto appunto. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Laterza.

“Oggi tutta Laterza piange la scomparsa della concittadina Annalisa Guida. Sono sconcertato e sconvolto di fronte all’accaduto. Il mio primo pensiero va alle vittime, Annalisa e Fabio, e alle rispettive famiglie per le quali sarà difficile elaborare il lutto di due giovani ragazzi uniti nella vita ed ora insieme per l’eternità” – questo il commento del primo cittadino, Francesco Frigiola. Ieri, domenica 6 marzo, si sono svolti i funerali dei due ragazzi.