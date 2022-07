Francesca Pascale e Paola Turci, è successo durante il matrimonio: le telecamere hanno ripreso tutto

Ascolta questo articolo

In queste settimane moltissimi vip hanno fatto degli annunci molto importanti che hanno fatto parlare i giornali di gossip di tutto il Paese. Si è trattato di vicende che hanno fatto parlare tantissimo l’opinione pubblica, che è sempre pronta a seguire le personalità famose. Basti pensare alla vicenda che ha interessato ad esempio la showgirl Belen Rodriguez, che è tornata insieme al suo amore Stefano De Martino. Tra i due sembrava che fosse davvero finita, ma invece così non è stato.

E altri vip hanno fatto degli annunci molto importanti, come ad esempio Francesca Pascale la cantante Paola Turci. Entrambe sono tra i volti più seguiti dal pubblico e a quanto pare sul loro conto ci sono grossissime novità. Due anni fa il settimanale Oggi le aveva immortalate insieme in barca per la prima volta e in quella circostanza le due erano intente a scambiarsi un bacio. Ma in queste ore è accaduto qualcosa che ha sorpreso anche i fan.

Il matrimonio

Secondo quanto si apprende dai media nazionali la Pascale e la Turci sono diventate legalmente una coppia: le due infatti si sono sposate civilmente il 2 luglio presso Montalcino, in Toscana. La cerimonia sarebbe dovuta rimanere strettamente privata, ma la presenza di numerosi vip negli hotel della zona ha fatto pensre a qualcosa di importante.

E infatti subito si è sparsa la notizia che vicino al castello di Velona si è tenuta la cerimonia di ricevimento riguardante appunto il matrimonio tra Francesca e Paola. Il costo per una camera si aggira intorno ai 900 euro a notte. Anche il sindaco Franceschelli aveva confermato la notizia con un comunicato.

“Si tratterà di una cerimonia sobria Era stata tenuta riservata, ma l’afflusso di prenotazioni nelle strutture alberghiere per sabato 2 luglio, il giorno delle nozze, ha evidentemente rotto il segreto” – così ha comunicato il sindaco Franceschelli. Il rito civile si sarebbe celebrato attorno alle ore 17:00.