Federico Fashion Style, la brutta notizia è appena arrivata

I più avranno sentito sicuramente parlare di Federico Lauri, meglio noto con il nome di “Federico Fashion Style”. Si tratta dall’hairstilist che in questo periodo sta spopolando in Italia, e che ha aperto diversi saloni nelle città più importanti del Paese. Recentemente proprio la sua attività è stata al centro della cronaca, questo perchè i giornali hanno riportato i prezzi del taglio di capelli che si effettua proprio nei saloni di Federico Fashion Style.

Le persone sono rimaste stupite quando hanno saputo che alla fine poi i prezzi per andare da Federico Lauri per un bel taglio di capelli alla moda non sono poi tanto proibitivi. L’hairstilist ha acconciato anche numerosi vip e la sua fama è cresciuta moltissimo in breve tempo. Ma sul suo conto sono arrivate in queste ore nuove notizie, i fan non se lo sarebbero mai aspettato. Ecco che cosa è accaduto.

Federico Fashion Style, “è finita…”

Come si sa in questo periodo sono molte le coppie dello spettacolo o vip in generale che hanno fatto parlare di sè. Purtropo non ci sono buone notizie per quanto riguarda Federico Fashion Style e la sua compagna Letizia Porcu. I due, dopo 17 anni di storia d’amore, hanno deciso di lasciarsi.

La notizia ha fatto immediatamente il giro della Rete e dell’Italia intera, venendo anche ripresa anche da diversi giornali nazionali. L’annuncio shock del prrucchiere è arrivato all’indomani del suo party di compleanno dato a Milano in occasione dei suoi 33 anni, che ha compiuto lo scorso 5 ottobre.

Dalla storia d’amore con Letizia è nata la piccola Sophie, a cui nel giorno del suo compleanno Lauri ha dedicato un bellissimo post. “Ogni mio traguardo è solo per te. Tu che mi hai regalato la vera gioia di vita, tu che mi rendi felice ogni giorno, tu che sei speciale per me. Noi siamo la vittoria. Ti amo Sophie e ti amerò per sempre” – queste le parole scritte dal parrucchiere. “Dopo 17 anni insieme la strada mia e di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia” – queste le parole della sua ormai ex compagna Letizia Porcu.