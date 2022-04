Per un intero decennio è stato uno dei protagonisti indiscussi delle fiction Rai. Indimenticabile per i suoi fan, che hanno imparato ad apprezzarlo nelle sue solite vesti di ‘cattivo‘. Di orinini friulane, si diploma presso l’Accademia nazionale di Arte Drammatica e, dopo tanta gavetta in giro per l’Europa, dove frequenta numerosi stage di recitazione, riesce a trovare il successo con i primi ruoli nelle fiction.

La sua carriera da attore parte dal teatro, dove si fa conoscere per il suo grande talento, per poi avvicinarsi al mondo del cinema, qui trova la consacrazione con la fiction ‘Commesse‘. A tanti anni dai primi successi, l’attore non si vede da molto in televisione. Ora spunta sul web una foto attuale dell’uomo: ecco come è diventato.

Di chi si tratta

Come non ricordare la sua parte in ‘Orgoglio’, dove interpretava il perfido Hermann Ludovici, oppure il Romeo in ‘Commesse’, fiction che lo ha fatto salire alla ribalta. Si tratta di Franco Castellano, celebre attore italiano che ormai non si vede più da tempo in tv. Al momento si sa solo che vive nelle Marche, precisamente a Serra Sant’Abbondio.

La sua ultima apparizione è stata nel 2016 nella fiction ‘Luisa Spagnoli’, dove ancora una volta ha interpretato la parte del cattivo. Invece, ancora più recente la sua partecipazione in ‘Baciami James‘ di Robert Farquhar, una commedia in cui ha interpretato il ruolo di protagonista insieme a Nathaly Caldonazzo.

Franco Castellano è sposato e padre di due figli, tuttavia per via della sua notoria riservatezza, non si conoscono i nomi dei suoi cari. La speranza è ora di rivederlo al più presto sul set televisivo, magari inscenando ancora una volta una parte nelle vesti a lui più congeniali, cioè quelle del cattivo. Manca molto al mondo del cinema italiano uno con la sua classe e la sua eleganza.