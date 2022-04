Finita di recente al centro di un polverone per una battuta infelice sulla Sicilia, poche volte si è espressa invece nel merito della sua vita privata. Alessandra Celentano è una che ha attirato sempre l’attenzione per il suo temperamento e per i battibecchi continui durante la trasmissione ‘Amici’, nella quale riveste il ruolo di insegnante.

Cerchiamo di scoprire qualcosa di più su di lei e sul suo passato. Nonostante goda di un’ottima popolarità, non sono in tantissimi a sapere che in passato è stata sposata con un uomo molto facoltoso. Si tratta di un volto noto dell’imprenditoria, un vero pezzo grosso della finanza, che si può dire con certezza sia stato il più grande amore dell’ex ballerina.

Di chi si tratta

Nonostante l’aria da dura, anche Alessandra Celentano ha avuto un grande amore. La note nipote del cantante Adriano Celentano, è convolata a nozze nel 2006, il suo matrimonio è durato 6 anni. Il marito è stato Angelo Trementozzi, un grande nome del mondo imprenditoriale, molto più schivo e riservato dell’ex moglie.

Infatti, a differenza di Alessandra, vero personaggio televisivo, l’ex marito ha sempre mantenuto un profilo più basso. Si tratta di un ex Professore universitario, che ha avuto a Roma una cattedra di Corporate Finance ed Economia e Mercati Finanziari. Successivamente si è poi dedicato a lavorare presso lo studio di famiglia, occupandosi di varie branche dell’economia.

Durante il matrimonio, terminato per volere di Trementozzi, i due non avrebbero dato alla luce nessun figlio. Al momento, la stessa Celentano conferma di essere ancora in buoni rapporti con l’ex marito, con il quale intratterebbe un rapporto di amicizia. Per quanto riguarda invece, la sua attuale vita sentimentale, non vi sono affatto novità, ma non si esclude che in futuro l’insegnante di ‘Amici’ voglia avventurarsi in una nuova storia d’amore.