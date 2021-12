Clean Plus, la vera vernice super lavabile

In commercio esistono una miriade di marche e di prodotti per vermiciare la nostra casa. Si possono usare prodotti sia economici che si trovano tranquillamente nei centri commerciali, ma si possono utilizzare meglio ancora i prodotti di qualità, reperibili nei negozi specializzati di vernici e ferramenta.

Nelle ultime ricerche di mercato si è giunti ad una riflessione. Tale riflessione dice che da 2-3 anni a questa parte, gli acquirenti cercano nei prodotti oltre al prezzo anche la qualità.

Negli anni della crisi economica quindi parliamo circa nel 2015-2017, gli acquirenti non badavano alla qualità ma erano più puntati al prezzo, meno costava un prodotto meglio era. Ma fortunatamente negli ultimi anni questo dato è cambiato. Col passare del tempo, vedendo che il basso costo dei prodotti non portavano a nulla, perchè si doveva ricomprare lo stesso prodotto acquistato, la mentalità è cambiata fino ad arrivare ai giorni nostri.

Oggi si cercano solo prodotti di qualità, in qualsiasi settore dalle cose più banali come una penna fino ad arrivare a prodotti più tecnici come le vernici per la casa.

Ed è a questo punto che la Max Meyer ha creato una vernice veramente smacchiabile. Il prodotto in questione si chiama Clean Plus. Questa vernice è un super lavabile e grazie a speciali additivi, impediscono alle macchie di penetrare nel film di pittura.

Ha una classificazione di lavabilità che va oltre i 20000 colpi di spazzola, quindi un vero e proprio super lavabile. Grazie alle sue caratteristiche, è stato testato ed ha ottenuto un’eccellente resistenza contro le macchie come:

caffè

thè

olio EVO

coca cola

aceto

cioccolato

candeggina

Si possono ripulire oltre 30 tipi di macchie diverse. Dal momento della formazione delle macchie, a seconda dell’inisiosità dei prodotti elencati sopra, si hanno fino ad un tempo di 24 ore per andare con un panno e sapone neutro e pulire il tutto.